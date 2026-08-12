Molson Coors Brewing Company Aktie

Molson Coors Brewing Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094

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Hochrechnung 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Wert Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Molson Coors Brewing Company (MCBC) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 64,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 155,715 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papiers auf 41,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 536,90 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 536,90 USD entspricht einer negativen Performance von 34,63 Prozent.

Molson Coors Brewing Company (MCBC) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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