Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Frühe Investition
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 15.10.2023 wurde das Mondelez-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,53 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 162,522 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 169,02 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Anteils am 14.10.2026 auf 62,57 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,69 Prozent.
Der Börsenwert von Mondelez belief sich jüngst auf 78,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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