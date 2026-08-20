Mondelez Aktie

Mondelez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058

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Langfristige Performance 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mondelez-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Mondelez-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Mondelez-Aktie letztlich bei 71,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mondelez-Aktie investiert, befänden sich nun 1,406 Mondelez-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,20 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 19.08.2026 auf 64,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,80 Prozent verringert.

Am Markt war Mondelez jüngst 79,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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