Monster Beverage Aktie

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WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Lukrativer Monster Beverage-Einstieg? 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Monster Beverage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Monster Beverage-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Monster Beverage-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,328 Monster Beverage-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 42,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 484,11 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 248,41 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich zuletzt auf 84,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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