Monster Beverage Aktie

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WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Performance unter der Lupe 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Monster Beverage-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,67 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Monster Beverage-Aktie investierten, hätten nun 348,797 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Monster Beverage-Papiers auf 47,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 675,97 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 66,76 Prozent.

Monster Beverage war somit zuletzt am Markt 95,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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