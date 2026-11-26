Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
|Frühe Anlage
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 26.11.2021 wurden Monster Beverage-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Monster Beverage-Papier bei 21,76 USD. Bei einem Monster Beverage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,595 Monster Beverage-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (42,60 USD), wäre die Investition nun 195,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,75 Prozent angezogen.
Monster Beverage wurde am Markt mit 82,62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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