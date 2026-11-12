Monster Beverage Aktie

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WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Langfristige Anlage 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Monster Beverage-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,24 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,377 Monster Beverage-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 288,31 USD, da sich der Wert einer Monster Beverage-Aktie am 11.11.2026 auf 45,40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28,83 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich zuletzt auf 88,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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