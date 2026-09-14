Moody's Aktie

Moody's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

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Investmentbeispiel 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Moodys gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Moodys-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Moodys-Anteile an diesem Tag 107,32 USD wert. Bei einem Moodys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 93,179 Moodys-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 44 255,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 474,95 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 342,55 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Moodys eine Börsenbewertung in Höhe von 82,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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