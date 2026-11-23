Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Langfristige Investition
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moodys-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Moodys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 364,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Moodys-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,274 Moodys-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 466,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,06 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 128,06 USD, was einer positiven Performance von 28,06 Prozent entspricht.
Alle Moodys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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