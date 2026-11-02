Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Moodys-Anlage unter der Lupe
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02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moodys-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Moodys-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 390,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,256 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 493,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,42 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Moodys einen Börsenwert von 85,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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