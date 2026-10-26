Moody's Aktie

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WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

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Rentable Moodys-Anlage? 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moodys von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Moodys-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Moodys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Moodys-Aktie an diesem Tag bei 310,09 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Moodys-Aktie investierten, hätten nun 32,249 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 590,63 USD, da sich der Wert eines Moodys-Papiers am 23.10.2026 auf 483,45 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 55,91 Prozent.

Moodys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 83,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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