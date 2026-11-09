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WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

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Moodys-Investment 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Moodys-Aktien gewesen.

Das Moodys-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Moodys-Aktie an diesem Tag 100,67 USD wert. Bei einem Moodys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,933 Moodys-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 023,05 USD, da sich der Wert eines Moodys-Papiers am 06.11.2026 auf 505,67 USD belief. Mit einer Performance von +402,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Moodys jüngst 87,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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