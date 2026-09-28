Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Performance im Blick
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moodys von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Moodys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Moodys-Anteile betrug an diesem Tag 318,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,140 Anteilen. Die gehaltenen Moodys-Aktien wären am 25.09.2026 1 471,77 USD wert, da der Schlussstand 468,70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,18 Prozent vermehrt.
Der Moodys-Wert an der Börse wurde auf 81,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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