S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moodys von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Moodys-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Moodys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Moodys-Anteile betrug an diesem Tag 318,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,140 Anteilen. Die gehaltenen Moodys-Aktien wären am 25.09.2026 1 471,77 USD wert, da der Schlussstand 468,70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,18 Prozent vermehrt.

Der Moodys-Wert an der Börse wurde auf 81,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at