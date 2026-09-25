S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Morgan Stanley-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Morgan Stanley-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Morgan Stanley-Papier an diesem Tag 83,03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,044 Morgan Stanley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 2 364,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,44 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Morgan Stanley eine Börsenbewertung in Höhe von 311,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at