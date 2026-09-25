Morgan Stanley Aktie

Morgan Stanley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Morgan Stanley-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Morgan Stanley-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Morgan Stanley-Papier an diesem Tag 83,03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,044 Morgan Stanley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 2 364,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,44 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Morgan Stanley eine Börsenbewertung in Höhe von 311,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

Nachrichten zu Morgan Stanley

mehr Nachrichten

Analysen zu Morgan Stanley

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Morgan Stanley 172,25 -0,23% Morgan Stanley

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:22 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen