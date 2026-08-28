Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Morgan Stanley von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Morgan Stanley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Morgan Stanley-Aktie betrug an diesem Tag 84,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Morgan Stanley-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,185 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 214,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,63 USD wert. Damit wäre die Investition 154,63 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Morgan Stanley eine Börsenbewertung in Höhe von 336,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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