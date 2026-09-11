Morgan Stanley Aktie

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WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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Lukrative Morgan Stanley-Anlage? 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Morgan Stanley-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Morgan Stanley-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Morgan Stanley-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Morgan Stanley-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investierten, hätten nun 316,556 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 67 318,77 USD, da sich der Wert eines Morgan Stanley-Papiers am 10.09.2026 auf 212,66 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 573,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley bezifferte sich zuletzt auf 338,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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