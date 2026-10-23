Morgan Stanley Aktie

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WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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Morgan Stanley-Performance 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Morgan Stanley von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Morgan Stanley von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Morgan Stanley-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Morgan Stanley-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Morgan Stanley-Aktie betrug an diesem Tag 71,70 USD. Bei einem Morgan Stanley-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139,470 Morgan Stanley-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 25 658,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183,97 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 156,58 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley belief sich zuletzt auf 293,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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