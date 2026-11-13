Motorola Solutions Aktie

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WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075

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Langfristige Performance 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Motorola Solutions eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Motorola Solutions-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Motorola Solutions-Aktie 80,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Motorola Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,244 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 659,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 530,40 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 559,87 Prozent.

Motorola Solutions wurde am Markt mit 88,46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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