Motorola Solutions Aktie

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WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075

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Lukrative Motorola Solutions-Investition? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Motorola Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Motorola Solutions-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2016 wurden Motorola Solutions-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 73,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,906 Motorola Solutions-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie auf 456,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62 026,37 USD wert. Mit einer Performance von +520,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Motorola Solutions bezifferte sich zuletzt auf 74,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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