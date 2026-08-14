S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Motorola Solutions-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Motorola Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Motorola Solutions-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 233,03 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investierten, hätten nun 42,913 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 956,23 USD, da sich der Wert eines Motorola Solutions-Anteils am 13.08.2026 auf 465,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99,56 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Motorola Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 77,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at