Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Rentable Motorola Solutions-Anlage?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Motorola Solutions-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Motorola Solutions-Papier an diesem Tag 320,67 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 31,185 Motorola Solutions-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 16 870,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 541,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,71 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Motorola Solutions einen Börsenwert von 89,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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