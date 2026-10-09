S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Motorola Solutions-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Motorola Solutions-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 236,76 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,224 Motorola Solutions-Aktien. Die gehaltenen Motorola Solutions-Aktien wären am 08.10.2026 1 888,49 USD wert, da der Schlussstand 447,12 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 88,85 Prozent.

Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich jüngst auf 74,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at