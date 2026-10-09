Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Motorola Solutions-Anlage im Blick
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Motorola Solutions-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Motorola Solutions-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 236,76 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,224 Motorola Solutions-Aktien. Die gehaltenen Motorola Solutions-Aktien wären am 08.10.2026 1 888,49 USD wert, da der Schlussstand 447,12 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 88,85 Prozent.
Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich jüngst auf 74,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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