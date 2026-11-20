Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Motorola Solutions-Investment im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.11.2025 wurde das Motorola Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Motorola Solutions-Anteile bei 367,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,724 Motorola Solutions-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1 421,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 521,92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,20 Prozent.
Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 86,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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