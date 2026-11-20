So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Motorola Solutions-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.11.2025 wurde das Motorola Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Motorola Solutions-Anteile bei 367,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,724 Motorola Solutions-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1 421,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 521,92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,20 Prozent.

Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 86,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at