Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Frühes Investment
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Motorola Solutions-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Motorola Solutions-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 242,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Motorola Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,412 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 191,15 USD, da sich der Wert einer Motorola Solutions-Aktie am 10.09.2026 auf 463,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91,15 Prozent erhöht.
Der Motorola Solutions-Wert an der Börse wurde auf 76,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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