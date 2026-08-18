MSCI Aktie

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WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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Rentabler MSCI-Einstieg? 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MSCI-Aktie Anlegern gebracht.

Die MSCI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des MSCI-Papiers betrug an diesem Tag 87,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,472 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MSCI-Aktie auf 550,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 317,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +531,73 Prozent.

MSCI wurde am Markt mit 41,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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