MSCI Aktie

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WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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MSCI-Performance im Blick 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in MSCI eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die MSCI-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 536,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,863 MSCI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 1 049,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 563,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,99 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte MSCI einen Börsenwert von 41,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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