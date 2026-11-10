MSCI Aktie

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WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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Frühes Investment 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MSCI von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MSCI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MSCI-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die MSCI-Anteile bei 81,17 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,320 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MSCI-Papiers auf 646,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 964,15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 696,41 Prozent gesteigert.

Alle MSCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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