MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|Lohnender MSCI-Einstieg?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden MSCI-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,96 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,220 MSCI-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 693,03 USD, da sich der Wert einer MSCI-Aktie am 12.10.2026 auf 568,01 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 593,03 Prozent.
MSCI wurde am Markt mit 41,10 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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