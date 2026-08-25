MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|MSCI-Investment
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in MSCI von vor einem Jahr eingebracht
Das MSCI-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der MSCI-Anteile betrug an diesem Tag 573,72 USD. Bei einem MSCI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,430 MSCI-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MSCI-Aktie auf 571,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 958,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,41 Prozent vermindert.
MSCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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