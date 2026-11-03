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WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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MSCI-Investition im Blick 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MSCI gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden MSCI-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 645,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das MSCI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,155 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 98,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 637,21 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,31 Prozent verringert.

Der Börsenwert von MSCI belief sich jüngst auf 44,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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