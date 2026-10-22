Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Rentable Nasdaq-Anlage?
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren
Am 22.10.2021 wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Nasdaq-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,487 Nasdaq-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142,95 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 21.10.2026 auf 96,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,95 Prozent.
Nasdaq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,79 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
06:00
|‘Disrupter’ exchanges battle for ETFs in challenge to NYSE and Nasdaq (Financial Times)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Nasdaq stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|91,40
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.