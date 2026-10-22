S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nasdaq-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.10.2021 wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Nasdaq-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,487 Nasdaq-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142,95 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 21.10.2026 auf 96,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,95 Prozent.

Nasdaq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at