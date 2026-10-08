Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Frühe Investition
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.10.2025 wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,127 Nasdaq-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 1 022,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,93 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Nasdaq eine Marktkapitalisierung von 51,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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