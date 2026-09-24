Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Nasdaq-Investment
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Nasdaq-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 152,455 Nasdaq-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 95,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 550,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nasdaq belief sich zuletzt auf 52,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|83,00
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.