Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nasdaq-Investment 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Nasdaq-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Nasdaq-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 152,455 Nasdaq-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 95,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 550,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nasdaq belief sich zuletzt auf 52,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Nasdaq Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nasdaq Inc 83,00 -0,12% Nasdaq Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen