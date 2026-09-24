S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Nasdaq-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Nasdaq-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 152,455 Nasdaq-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 95,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 550,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nasdaq belief sich zuletzt auf 52,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at