Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Lukrativer Nasdaq-Einstieg?
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nasdaq-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nasdaq-Anteile 23,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 418,585 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 95,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 066,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 300,67 Prozent.
Insgesamt war Nasdaq zuletzt 54,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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