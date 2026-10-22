Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Lukratives Newmont-Investment?
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Newmont-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 38,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Newmont-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,773 Newmont-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 117,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 020,10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 202,01 Prozent.
Newmont war somit zuletzt am Markt 122,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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