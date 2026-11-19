Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Investmentbeispiel
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Newmont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 36,35 USD wert. Bei einem Newmont-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 275,103 Newmont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 756,53 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 18.11.2026 auf 104,53 USD belief. Das entspricht einem Plus von 187,57 Prozent.
Am Markt war Newmont jüngst 115,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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