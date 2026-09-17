Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Lohnende Newmont-Investition? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Newmont-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 17.09.2025 wurde das Newmont-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Newmont-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127,081 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 473,38 USD, da sich der Wert eines Newmont-Papiers am 16.09.2026 auf 121,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,73 Prozent angezogen.

Insgesamt war Newmont zuletzt 130,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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