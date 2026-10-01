Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Lohnender Newmont-Einstieg? 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newmont-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Newmont-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Newmont-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Newmont-Aktie betrug an diesem Tag 53,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Newmont-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,671 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Newmont-Papiers auf 115,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 153,47 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 153,47 USD entspricht einer Performance von +115,35 Prozent.

Newmont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 123,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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