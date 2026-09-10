Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Lukrative Newmont-Investition? 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newmont-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Newmont-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Newmont-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Newmont-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,445 Newmont-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 275,06 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 09.09.2026 auf 128,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 227,51 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Newmont eine Marktkapitalisierung von 133,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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