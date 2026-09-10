Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Lukrative Newmont-Investition?
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Newmont-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Newmont-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Newmont-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,445 Newmont-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 275,06 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 09.09.2026 auf 128,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 227,51 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Newmont eine Marktkapitalisierung von 133,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation
|
10.09.26
|S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
19.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Newmont Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Newmont Corporation
|108,62
|-2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.