News Aktie
WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098
|Lukrativer News-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der News-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren News-Anteile an diesem Tag 20,89 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,787 News-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 31,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 49,31 Prozent.
News wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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