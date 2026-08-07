S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie gebracht.

News-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der News-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,72 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die News-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,045 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 29,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,02 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete News eine Marktkapitalisierung von 15,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at