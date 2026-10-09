News Aktie

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WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098

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Profitable News-Anlage? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in News gewesen.

Vor 10 Jahren wurden News-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,11 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die News-Aktie investiert hat, hat nun 7,087 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 28,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,32 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 105,32 Prozent vermehrt.

News markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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