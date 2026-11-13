News Aktie

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WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098

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Rentabler News-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte ein Investment in News von vor einem Jahr eingefahren

Wenn ein Anleger vor Jahren bei News eingestiegen wäre, hätte er jetzt so viel Geld.

Vor 1 Jahr wurde das News-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,27 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 380,662 News-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der News-Aktie auf 26,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 000,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent verringert.

News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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