News Aktie

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WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098

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Langfristige Investition 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in News-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.09.2016 wurde die News-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,36 USD. Bei einem News-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 748,503 News-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 21 991,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,38 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 119,91 Prozent.

News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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