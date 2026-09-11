News Aktie
WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098
|Langfristige Investition
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.09.2016 wurde die News-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,36 USD. Bei einem News-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 748,503 News-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 21 991,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,38 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 119,91 Prozent.
News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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