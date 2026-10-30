News Aktie
WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098
|Lukrativer News-Einstieg?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der News-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die News-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,367 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 128,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,60 Prozent vermehrt.
News wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,87 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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