S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätten Anleger an einem News-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in News-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das News-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das News-Papier bei 23,71 USD. Bei einem News-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 421,763 News-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 079,29 USD, da sich der Wert eines News-Anteils am 01.10.2026 auf 28,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,79 Prozent vermehrt.

Der News-Wert an der Börse wurde auf 15,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at