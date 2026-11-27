Das wäre der Verdienst eines frühen News-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem News-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,45 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die News-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,620 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 215,85 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 25.11.2026 auf 26,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,59 Prozent vermehrt.

News war somit zuletzt am Markt 13,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at