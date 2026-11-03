S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

News B-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen News B-Anteile an diesem Tag bei 22,66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die News B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,413 News B-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 143,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,25 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für News B eine Börsenbewertung in Höhe von 17,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at