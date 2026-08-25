News b Aktie

News b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 702,741 News B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des News B-Papiers auf 35,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 631,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +146,31 Prozent.

Zuletzt verbuchte News B einen Börsenwert von 18,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu News Corp (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu News Corp (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

News Corp (B) 30,20 0,00% News Corp (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen