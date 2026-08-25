News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Hochrechnung
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 702,741 News B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des News B-Papiers auf 35,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 631,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +146,31 Prozent.
Zuletzt verbuchte News B einen Börsenwert von 18,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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