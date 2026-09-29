News b Aktie

News b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in News B gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der News B-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,46 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die News B-Aktie investiert hat, hat nun 29,019 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des News B-Papiers auf 32,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935,58 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,44 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte News B einen Börsenwert von 17,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu News Corp (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu News Corp (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

News Corp (B) 27,60 -2,13% News Corp (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen