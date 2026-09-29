S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in News B gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der News B-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,46 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die News B-Aktie investiert hat, hat nun 29,019 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des News B-Papiers auf 32,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935,58 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,44 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte News B einen Börsenwert von 17,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at